Fora de casa, Mönchengladbach aplica goleada histórica no Shakhtar e assume liderança do Grupo B

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Nem o torcedor mais otimista do Borussia Mönchengladbach esperaria uma vitória tão larga. Pela terceira rodada da Liga dos Campeões, a equipe alemã goleou o Shakhtar Donetsk fora de casa por 6 a 0. Pléa, três vezes, Bensebaini, Stindl e Bondar, contra, foram os autores dos gols.PASSEIOMesmo jogando fora de casa, o Borussia Mönchengladbach não tomou conhecimento do adversário. Com 26 minutos do primeiro tempo já estava 3 a 0 para os alemães. E a goleada poderia ter sido ainda pior. O Shakhtar sequer ameaçou o gol adversário.

PARTIDA PARA NÃO ESQUECERPléa foi o nome do jogo. O atacante abriu o placar logo aos oito minutos após cruzamento de Lainer. Aos 26, acertou um chute de fora da área direto no ângulo de Trubin. No segundo tempo, aproveitou belo passe de Thuram para marcar seu terceiro gol.