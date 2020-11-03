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Fora de casa, Mönchengladbach aplica goleada histórica no Shakhtar e assume liderança do Grupo B

O destaque da partida foi Pléa, que marcou três dos seis gols do clube alemão...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 16:44

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:44

Crédito: Sergei SUPINSKY / AFP
Nem o torcedor mais otimista do Borussia Mönchengladbach esperaria uma vitória tão larga. Pela terceira rodada da Liga dos Campeões, a equipe alemã goleou o Shakhtar Donetsk fora de casa por 6 a 0. Pléa, três vezes, Bensebaini, Stindl e Bondar, contra, foram os autores dos gols.PASSEIOMesmo jogando fora de casa, o Borussia Mönchengladbach não tomou conhecimento do adversário. Com 26 minutos do primeiro tempo já estava 3 a 0 para os alemães. E a goleada poderia ter sido ainda pior. O Shakhtar sequer ameaçou o gol adversário.
PARTIDA PARA NÃO ESQUECERPléa foi o nome do jogo. O atacante abriu o placar logo aos oito minutos após cruzamento de Lainer. Aos 26, acertou um chute de fora da área direto no ângulo de Trubin. No segundo tempo, aproveitou belo passe de Thuram para marcar seu terceiro gol.
SAI DE CIMA!Com a goleada, o Mönchengladbach assumiu a liderança do Grupo B e ultrapassou o Shakhtar Donetsk. O Real Madrid ainda duela com a Inter de Milão, mas os alemães não podem ser ultrapassados.

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