  • Fora de casa, Milan vence a Sampdoria e se mantém na liderança isolada do Campeonato Italiano
futebol

Fora de casa, Milan vence a Sampdoria e se mantém na liderança isolada do Campeonato Italiano

Equipe treinada por Pioli tem cinco pontos de vantagem para a vice-líder Inter de Milão. Sem Ibrahimovic, Kessié e Castillejo marcaram os gols da vitória milanesa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2020 às 18:43

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 18:43

Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP
A boa fase do Milan continua. Pela 10ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe de Pioli venceu a Sampdoria, fora de casa, por 2 a 1. Kessié e Castillejo marcaram para os milaneses. Ekdal descontou.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOA partida não começou fácil para o Milan. Jogando fora de casa, a equipe treinada por Pioli precisou de um pênalti para abrir o placar. Com 44 minutos de jogo, Kessié foi para a cobrança e colocou os visitantes na frente.
Aos 31 minutos do segundo tempo, Rebic fez grande jogada na ponta e cruzou rasteiro para Castillejo aumentar a vantagem. Quatro minutos depois, Ekdal subiu no escanteio e descontou.
Com a vitória, o Milan se mantém isolado na liderança do Campeonato Italiano, com 26 pontos. São cinco a mais do que a Inter de Milão, segunda colocada. A Sampdoria ocupa a 12ª colocação, com 11 pontos.

