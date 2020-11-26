futebol

Fora de casa, Milan sai na frente, mas cede empate ao Lille pela Liga Europa

Lille está em primeiro no Grupo H, com oito pontos, enquanto Milan é o vice-líder, com sete pontos. Terceiro colocado, Sparta Praga tem seis e sonha com classificação...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 17:12
Crédito: DENIS CHARLET / POOL / AFP
Pela quarta rodada da Liga Europa, o Lille recebeu o Milan no Estádio Pierre-Mauroy, na França, e as equipes empataram em 1 a 1. Sem Ibrahimovic, o time rubro-negro até saiu na frente com gol de Samu Castillejo, mas os donos da casa igualaram o marcador com Jonathan Bamba.
+ Veja a tabela da Liga EuropaPRESSÃO MANDANTEJogando em casa, o Lille teve mais oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu aproveitá-las. O Milan, apesar de ter mais a posse de bola, pouco assustou os franceses, que foram melhores nos 45 minutos iniciais e poderiam ir para o intervalo vencendo.
SEGUNDO TEMPO AGITADOA etapa final começou com o Milan partindo para cima e abrindo o placar logo no primeiro minuto. Tonali lançou, a bola ficou com Rebic, que entregou para Castillejo empurrar para o gol. Atrás no placar, o Lille se lançou ao ataque e empatou com Bamba. Jonathan David recebeu na área e escorou para trás. O camisa 7 bateu de primeira e não deu chances para Donnarumma.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Liga Europa, o Milan encara o Celtic, em casa, enquanto o Lille recebe o Sparta Praga. As duas partidas acontecem na próxima quinta-feira (3), às 14h55 (de Brasília).

