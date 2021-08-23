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futebol

Fora de casa, Milan bate a Sampdoria na estreia do Campeonato Italiano

Equipe rossonera marca no início, segura pressão e soma os primeiros três pontos na competição nacional. Próximo duelo da equipe de Milão é contra o Cagliari, em casa...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:45

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 17:45
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Começo com o pé direito. Nesta segunda-feira, o Milan fez sua estreia no Campeonato Italiano 2021/22 em duelo contra a Sampdoria, fora de casa, e o time de Stefano Pioli venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Brahim Díaz, no começo do jogo, na cidade de Gênova.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie AGOL NO INÍCIOO Milan precisou de menos de dez minutos para abrir o placar no Estádio Luigi Ferraris. Calabria aproveitou falha de Augello, invadiu a área e tocou para Brahim Díaz. O camisa 10 bateu de primeira, contou com colaboração do goleiro Audero, que não conseguiu segurar, e fez 1 a 0.
NA TRAVEAinda no primeiro tempo, a Sampdoria teve boa chance de empatar em bola parada, que por pouco não entrou. Aos 19 minutos, Gabbiadini bateu falta com categoria, mas o goleiro Maignan fez a defesa antes da bola tocar no travessão e sair pela linha de fundo.
PRESSÃONo segundo tempo, precisando do gol, a Sampdoria se lançou ao ataque em busca do empate, mas viu a boa marcação do Milan evitar. Ao todo, o time de Roberto D'Aversa finalizou dez vezes, mas não conseguiu balançar as redes de Maignan.
+ Veja dez jogadores que podem agitar o mercado na última semana da janela de transferências na Europa
SEQUÊNCIA​Sampdoria e Milan voltam a campo pelo Campeonato Italiano no próximo domingo, pela segunda rodada da competição. Enquanto a equipe de Gênova visita o Sassuolo, o time rubro-negro faz sua primeira partida em casa, contra o Cagliari.

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