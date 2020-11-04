Fora de casa, Manchester United faz péssima partida e é derrotado para o Istanbul Basaksehir

Crédito: OZAN KOSE / AFP

Mais uma péssima partida do Manchester United. Pela terceira rodada da Liga dos Campeões, os Red Devils foram derrotados, fora de casa, por 2 a 1 para o Istanbul Basaksehir. Demba Ba e Visca marcaram para os turcos, enquanto Martial descontou para os ingleses.RESULTADO PÉSSIMOCom a derrota, o Manchester United se tornou o único clube do Grupo H que perdeu pontos para o Istanbul Basaksehir. Os turcos tinham perdido para PSG e Leipzig, que se contentam com o resultado negativo dos ingleses.

GRANDE PARTIDA TURCASe por um lado os Red Devils fizeram uma péssima partida, do outro o Istanbul foi efetivo. Quando chegou, levou perigo e conseguiu converter as oportunidades. Atrás, não sofreu sustos além do gol de Martial.

CENA REPETIDAO Manchester United fez uma péssima partida. Apesar do gol feito por Martial, os Red Devils não conseguiram ameaçar o gol do Istanbul em outras oportunidades. Solskjaer mexeu e colocou peças ofensivas, mas a criatividade continuou nula.