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Fora de casa, Manchester United faz péssima partida e é derrotado para o Istanbul Basaksehir

Red Devils não conseguiram criar boas ações ofensivas e perderam a invencibilidade.
Clube turco conquistou seus primeiros pontos na Liga dos Campeões...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2020 às 16:52
Crédito: OZAN KOSE / AFP
Mais uma péssima partida do Manchester United. Pela terceira rodada da Liga dos Campeões, os Red Devils foram derrotados, fora de casa, por 2 a 1 para o Istanbul Basaksehir. Demba Ba e Visca marcaram para os turcos, enquanto Martial descontou para os ingleses.RESULTADO PÉSSIMOCom a derrota, o Manchester United se tornou o único clube do Grupo H que perdeu pontos para o Istanbul Basaksehir. Os turcos tinham perdido para PSG e Leipzig, que se contentam com o resultado negativo dos ingleses.
GRANDE PARTIDA TURCASe por um lado os Red Devils fizeram uma péssima partida, do outro o Istanbul foi efetivo. Quando chegou, levou perigo e conseguiu converter as oportunidades. Atrás, não sofreu sustos além do gol de Martial.
CENA REPETIDAO Manchester United fez uma péssima partida. Apesar do gol feito por Martial, os Red Devils não conseguiram ameaçar o gol do Istanbul em outras oportunidades. Solskjaer mexeu e colocou peças ofensivas, mas a criatividade continuou nula.
CARGO AMEAÇADOSem prestígio com a torcida, Solskjaer balança no cargo. Apesar de ter confiança da diretoria do Manchester United, o treinador já coleciona péssimos resultados na Premier League e viu sua equipe cometer mais um vexame.

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