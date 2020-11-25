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Fora de casa, Manchester City vence o Olympiacos e garante classificação na Liga dos Campeões

Foden marcou o único gol da partida, que deu a vaga antecipada aos Citizens...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 16:57
Crédito: ARIS MESSINIS / AFP
O Manchester City se classificou para a próxima fase da Liga dos Campeões de forma antecipada. Pela quarta rodada, os ingleses visitaram o Olympiacos e venceram por 1 a 0. Phil Foden foi o autor do único gol da partida.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESAos 36 minutos do primeiro tempo, após desperdiçar algumas oportunidades, Sterling recebeu lançamento e, de calcanhar, tocou para Foden guardar. O gol garantiu a classificação antecipada do Manchester City, que depende apenas de um resultado negativo do Porto para consolidar a liderança do Grupo C.
A partida foi tão controlada pelo Manchester City que o Olympiacos sequer acertou a baliza da equipe inglesa. Do outro lado, os Citizens tiveram 21 finalizações e acertaram 10 no gol.
Na próxima rodada, o Manchester City visita o Porto e, em caso de vitória ou empate, será consolidado como líder do Grupo C na fase de grupos. Na última rodada, os ingleses recebem o Olympique de Marseille.

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