Fora de casa, Lyon vence Rangers pela estreia da Europa League

Crédito: ANDY BUCHANAN / POOL / AFP

O Lyon bateu o Rangers por 2 a 0, no Ibrox Stadium, pela primeira rodada do Grupo A da Europa League. A equipe da casa até tentou uma reação no final da partida mas não conseguiu concluir a gol e terminou derrotada. Os gols da partida foram marcados por Ekambi e Tavernier (contra).

> Confira a tabela e os jogos da Europa LeagueLYON NA FRENTE!Golaço do Lyon para abrir o placar. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Bruno Guimarães recebeu a bola no meio e tocou para Ekambi, que fez a jogada pelo corredor esquerdo, cortou para dentro e acertou um lindo chute de fora da área.

AMPLIOU!Em um lance estranho, o Lyon conseguiu fazer mais um gol. Aos 10 minutos do segundo tempo, a equipe francesa precisou chutar três vezes ao gol no mesmo lance para a bola rebater entre os zagueiros e entrar. O gol foi contra do zagueiro James Tavernier.

RANGERS REAGEApós o 2 a 0, o Rangers até tentou reagir e construiu boas chances de gols, que não foram concluídas. Ao final da partida, a equipe escocesa terminou com 11 finalizações contra 8 do Lyon.