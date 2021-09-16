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futebol

Fora de casa, Lyon vence Rangers pela estreia da Europa League

Equipe francesa conseguiu fazer dois gols mas a reação do time da casa veio tarde e não foi suficiente para diminuir a vantagem
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LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 18:35

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:35

Crédito: ANDY BUCHANAN / POOL / AFP
O Lyon bateu o Rangers por 2 a 0, no Ibrox Stadium, pela primeira rodada do Grupo A da Europa League. A equipe da casa até tentou uma reação no final da partida mas não conseguiu concluir a gol e terminou derrotada. Os gols da partida foram marcados por Ekambi e Tavernier (contra).
> Confira a tabela e os jogos da Europa LeagueLYON NA FRENTE!Golaço do Lyon para abrir o placar. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Bruno Guimarães recebeu a bola no meio e tocou para Ekambi, que fez a jogada pelo corredor esquerdo, cortou para dentro e acertou um lindo chute de fora da área.
AMPLIOU!Em um lance estranho, o Lyon conseguiu fazer mais um gol. Aos 10 minutos do segundo tempo, a equipe francesa precisou chutar três vezes ao gol no mesmo lance para a bola rebater entre os zagueiros e entrar. O gol foi contra do zagueiro James Tavernier.
RANGERS REAGEApós o 2 a 0, o Rangers até tentou reagir e construiu boas chances de gols, que não foram concluídas. Ao final da partida, a equipe escocesa terminou com 11 finalizações contra 8 do Lyon.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes voltam a campo no domingo, dia 19. O Rangers vai enfrentar o Motherwell pelo Campeonato Escocês, enquanto o Lyon vai enfrentar o PSG, pela sexta rodada do Campeonato Francês.

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