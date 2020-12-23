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futebol

Fora de casa, Inter de Milão vence o Verona e pressiona rival Milan

Se a equipe de Pioli não vencer na rodada, Conte terminará
o ano na liderança do Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 16:34

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:34

Crédito: Divulgação/Inter de Milão
A Inter de Milão pode terminar o ano na liderança do Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, a equipe de Conte venceu o Hellas Verona, fora de casa, por 2 a 1. Lautaro Martínez e Skriniar marcaram os gols dos milaneses, enquanto Ilic descontou para os donos da casa.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOCom um primeiro tempo morno, o placar só foi aberto aos sete minutos do segundo tempo. Hakimi cruzou e encontrou Lautaro Martínez, sozinho, que finalizou para o fundo das redes.
Dez minutos depois, Handanovic falhou, espalmou a bola para o meio da pequena área e ela sobrou para Ilic deixar tudo igual.
Logo depois do gol, a Inter de Milão voltou a pressionar. Seis minutos após ter tomado o empate, Brozovic cobrou escanteio e Skriniar subiu alto para colocar os milaneses de volta na frente do placar.
Com os três pontos conquistados, a Inter de Milão assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano e pode fechar o ano na primeira colocação. Tudo dependerá do rival Milan. Se a equipe de Pioli não vencer, Conte terminará 2020 no topo da Serie A.

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