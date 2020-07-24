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Fora de casa, Inter de Milão busca recuperação contra o Genoa

Sem vencer há duas rodadas, equipe dirigida por Antonio Conte tenta ultrapassar a Atalanta na vice-liderança, restando apenas três rodadas para acabar o campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 18:22

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 18:22

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Neste sábado, a Inter de Milão visita o Genoa, no Luigi Ferraris, às 14h30 (horário de Brasília). Sem vencer há duas rodadas, o time dirigido por Antonio Conte busca se recuperar no campeonato e reconquistar a vice-liderança, em caso de tropeço da Atalanta contra o Milan.
Na entrevista coletiva que antecede a partida, o técnico da Inter comentou sobre a preparação de sua equipe e destacou as dificuldades de um calendário apertado em virtude da pandemia global de coronavírus. Além disso, ele afirmou que a equipe necessita manter o foco nas três rodadas que faltam.
- É uma experiência totalmente diferente. O ritmo das partidas competitivas da liga nesse período é diferente do que era antes. Estamos jogando e treinando em temperaturas realmente altas; é inevitável que tudo seja feito de maneira mais compacta para poder terminar a temporada. É uma experiência nova, que todos esperamos não ter que repetir, nem no próximo ano - observou, e completou.
- Estamos apenas nos olhando, precisamos manter nosso foco e terminar a temporada o melhor que pudermos. Independentemente dos adversários, que analisamos, apesar de haver muito pouco tempo para nos preparar para o jogo, precisamos nos concentrar no que estamos fazendo. É importante focar no que podemos e devemos sempre fazer, com o maior respeito pela oposição - finalizou.
O Genoa, por sua vez, segue três pontos à frente do Lecce, primeira equipe na zona de rebaixamento da competição. Faltando três rodadas, o time dirigido por Davide Nicola não pode tropeçar, já que o rival visita o Bologna no domino e pode encurtar a distância na briga para ver quem permanece na elite do futebol italiano.

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