Fora de casa, Inter de Milão busca recuperação contra o Genoa

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Neste sábado, a Inter de Milão visita o Genoa, no Luigi Ferraris, às 14h30 (horário de Brasília). Sem vencer há duas rodadas, o time dirigido por Antonio Conte busca se recuperar no campeonato e reconquistar a vice-liderança, em caso de tropeço da Atalanta contra o Milan.

Na entrevista coletiva que antecede a partida, o técnico da Inter comentou sobre a preparação de sua equipe e destacou as dificuldades de um calendário apertado em virtude da pandemia global de coronavírus. Além disso, ele afirmou que a equipe necessita manter o foco nas três rodadas que faltam.

- É uma experiência totalmente diferente. O ritmo das partidas competitivas da liga nesse período é diferente do que era antes. Estamos jogando e treinando em temperaturas realmente altas; é inevitável que tudo seja feito de maneira mais compacta para poder terminar a temporada. É uma experiência nova, que todos esperamos não ter que repetir, nem no próximo ano - observou, e completou.

- Estamos apenas nos olhando, precisamos manter nosso foco e terminar a temporada o melhor que pudermos. Independentemente dos adversários, que analisamos, apesar de haver muito pouco tempo para nos preparar para o jogo, precisamos nos concentrar no que estamos fazendo. É importante focar no que podemos e devemos sempre fazer, com o maior respeito pela oposição - finalizou.