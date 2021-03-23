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Fora de casa, Grêmio segura empate com São José e mantém ponta do Campeonato Gaúcho

Zequinha abriu o placar com Luiz Eduardo e Tricolor empatou o jogo com Pedro Lucas...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 21:55

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 21:55
Crédito: Pedro Lucas vibra com gol que evitou derrota do Grêmio contra o São José (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
No Passo D’Areia, o São José-RS abriu o marcador diante do Grêmio, mas o Tricolor buscou a reação e o jogo terminou empatado por 1 a 1. Com o placar, o Zequinha fica na 9ª colocação, com 4 pontos. O Tricolor é líder, com 10 pontos. Na próxima rodada, o São José-RS visita o Ypiranga. O Grêmio encara o Juventude como visitante.
Etapa inicialOs primeiros 45 minutos foram mornos. O São José-RS até buscou um pouco mais o campo ofensivo, mas não conseguia concluir as investidas com qualidade. Por outro lado, o Grêmio apostava em Ferreira, que bem marcado, não conseguia quebrar as linhas de marcação do Zequinha.
Falha de Rodrigues e BrennoNo segundo tempo a emoção foi bem diferente e com apenas 7 minutos saiu o gol do São José-RS. Após lançamento, Rodrigues e Brenno se atrapalharam. A bola quicou no gramado e Luiz Eduardo cabeceou para dentro da rede. Era o primeiro gol do São José.
Pressão e empateO gol obrigou o Grêmio a se lançar ao ataque e começou a pressionar. No primeiro momento, Ricardinho aproveitou a cobrança de falta e sozinho na entrada da pequena área, completou para fora. Quando Ferreira apareceu pelas pontas o empate saiu. O atacante disparou pela direita e cruzou rasteiro para Pedro Lucas soltar o pé e deixar tudo igual.
Expulsão bizarraLéo Chú, que saiu do banco de reservas, protagonizou duas simulações bizarras na etapa final. Na última, o atacante nem foi tocado pelo adversário, mas caiu no chão para tentar um pênalti. O juiz não deu bobeira e colocou o jogador do Grêmio para o chuveiro mais cedo.
SÃO JOSÉ 1 X 1 GRÊMIOLocal: Passo D’Areia, Porto Alegre (RS)Data-Hora: 22/3/2021 – 20hÁrbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Auxiliares: Fabrício Lima Baseggio (RS) e Luiz Naujorks Reis (RS)
Público/renda: pagantes/R$ Cartões amarelos: França, Rafael Tavares, Luiz Eduardo, Fabiano, Wagner (SJO), Lucas Araújo, Brenno, Pedro Lucas, Léo Chú , Ruan (GRE)Cartões vermelhos: Léo Chú (GRE)Gols: Luiz Eduardo (7’/2ºT) Pedro Lucas (28’/2ºT) SÃO JOSÉ-RS: Fábio; Léo Príncipe, Pablo, Victor Sallinas e Marcelo; Rafael Jataí (Fabiano, ao 0/2ºT), França (Claudio Maradona, aos 18/2ºT), Lissandro e Rafael Tavares (Crystopher, aos 32/2ºT); Luiz Eduardo e Kelvin (Alessandro Vinícius, ao 0/2ºT). Técnico: Gabriel Carvalho.
GRÊMIO: Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Bruno Cortez; Darlan e Lucas Araújo (Fernando Henrique, aos 12/2ºT); Guilherme Azevedo (Léo Chú, aos 36/2ºT), Pedro Lucas (Emanuel, aos 47/2ºT) e Ferreira; Ricardinho (Victor Bobsin, aso 49/2ºT). Técnico: Alexandre Mendes.

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