Fora de casa, Figueirense derrota o Botafogo-SP e conquista primeira vitória na Série B

Pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em pleno no estádio Santa Cruz, o Figueirense venceu por o Botafogo-SP por 1 a 0 e conquistou sua primeira vitória na competição. Com o resultado, os catarinenses saíram da zona de rebaixamento. Agora, o Figueira subiu para 11ª colocação e soma 4 pontos. O Pantera permanece com 6 pontos e está em 9º.Na próxima rodada, o Botafogo-SP visita o Juventude, no Alfredo Jaconi. O Figueirense recebe o Confiança, no Orlando Scarpelli. Ambos os jogos serão realizado no dia 29 de agosto.
A partida
Botafogo-SP começou o jogo melhor, mas o Figueirense poderia ter a chance de abrir o marcador logo aos 11 minutos. O árbitro não viu que Elicarlos colocou o braço na bola dentro da área e a penalidade máxima acabou não sendo marcada.
O Pantera continuou ligeiramente melhor no jogo e por pouco não inaugurou o marcador aos 15 minutos. Matheus Anjos cobrou falta na área, Wellington Tanque cabeceou e a bola na trave.
O Botafogo-SP continuou melhor e dominando todas as ações da partida. O Figueirense mostrava dificuldade para criar jogadas e o melhor que conseguia fazer era se defender das investidas da equipe paulista.
Quando não era defesa do Figueira quem salvava, a falta de pontaria do ataque do Botafogo-SP era quem evitava que o placar fosse aberto. E foi o que aconteceu após cruzamento de Luketa, que Wellington Tanque, sozinho, cabeceou para fora.
O Figueirense só assustou no finalzinho da etapa inicial. Lucas acertou belo passe, Marquinho bem posicionado cabeceou bem, mas a bola foi para fora.
No segundo tempo, tudo foi diferente. O Figueirense voltou outro time. Os catarinenses criaram boas chances de perigo e pressionaram demais o time do Botafogo-SP.
E a pressão deu resultado. Aos 16 minutos, Diego Gonçalves acertou belo lançamento para Keké. O atacante dominou, invadiu a área e tocou por cima do goleiro Darley para abrir o marcador: 1 a 0 Figueirense.
Poucos minutos após o gol, o treinador do Pantera fez logo três substituições e foi para cima em busca do empate. O time paulista criou ótimas chances para igualar o marcador, mas Sidão salvou o Figueira em finalizações de Valdemir e Wellington Tanque.
O tempo passava e o Botafogo-SP se lançou de vez para o ataque, deixando espaços atrás. Mas o Figueirense não conseguia aproveitar os contra-ataques para matar o jogo. Em um desses, Diego teve uma grande chance, mas ao tentar um drible a mais ele acabou perdendo a chance.
Nos acréscimos, o Pantera foi para o abafa atrás do gol de empate, mas a defesa do Figueira conseguiu segurar bem a pressão e garantir a primeira vitória da equipe catarinense na Série B.