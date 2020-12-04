Fora de casa e precisando vencer, Barcelona enfrenta o Cádiz pelo Campeonato Espanhol

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O Barcelona não vive um grande momento na La Liga e precisa vencer. Pela 12ª rodada e fora de casa, os catalães enfrentam o Cádiz, neste sábado, às 17h (horário de Brasília).

VEJA A TABELA DA LA LIGA- O normal é que tenhamos muita posse de bola. Parece que é difícil para eles vencerem em casa. Conseguem muitos pontos fora. É um campo complicado no qual teremos de estar muito focados para jogar ao nosso nível e gerar oportunidades para marcar - disse Koeman, que não se abalou com o início ruim do Barça na La Liga.

A situação fora de campo do Barcelona também não é boa. Koeman rebateu a fala do presidente sobre Messi e apoiou o argentino, que deseja deixar o clube. Sem ele, o Barça perde em diversos quesitos, mas vem de uma vitória consistente sobre o Feréncvaros pela Liga dos Campeões.

Pelo lado do Cádiz, o início é surpreendente. Jogando de forma mais defensiva, a equipe ocupa o sexto lugar no Campeonato Espanhol e soma um ponto a mais do que o Barcelona, que tem duas partidas a menos.