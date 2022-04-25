Fora de casa, chama ele: Eder mostra importância como visitante no São Paulo

O atacante Eder vive bom momento no São Paulo. Autor do gol de empate contra o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, no último sábado, o experiente jogador aumentou um número curioso: o de gols marcados jogando fora de casa. GALERIA> ATUAÇÕES: Reservas se destacam, e Eder marca no empate do São Paulo com o Bragantino

TABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogos

Dos oito tentos feitos pelo atacante ítalo-brasileiro, cinco deles foram anotados fora de casa: Sporting Cristal-PER, 4 de Julho (2), Santos, e Red Bull Bragantino. Além desses gols, Eder marcou três no Morumbi: Manaus, Chapecoense e São Caetano.

Eder vem sendo peça importante na temporada sob o comando de Rogério Ceni. Até aqui, o jogador de 35 anos participou de 19 dos 24 jogos do São Paulo na temporada, sendo 12 deles como titular. GOLS DE EDER PELO SÃO PAULO ​Red Bull Bragantino 1 x 1 São PauloSão Paulo 2 x 0 Manaus Santos 0 x 3 São Paulo​São Paulo 1 x 1 Chapecoense 4 de Julho-PI 3 x 2 São Paulo - dois gols ​Sporting Cristal-PER 0 x 3 São PauloSão Paulo 5 x 1 São Caetano

Cinco gols em quatro jogos