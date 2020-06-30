Fora de casa, Burnley vence o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês

Crédito: CATHERINE IVILL / AFP

Dando prosseguimento à 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Burnley foi até Londres para visitar o Crystal Palace e conseguiu um grande resultado. Com gol do zagueiro Ben Mee no Selhurst Park, os Clarets venceram por 1 a 0 e se colocaram na briga por uma vaga na Liga Europa.

+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE

A primeira etapa foi bem equilibrada e as duas equipes se estudaram bastante. Os visitantes tiveram um pouco mais do controle de jogo e assustaram mais ao adversário, mas sem sucesso para vencer o goleiro Vicente Guaita, que fazia partida segura.

Nos 45 minutos finais, porém, o jogo de mudou de cenário. Aos 17 minutos, após cobrança de falta de Ashley Westwood na área, o zagueiro e capitão Ben Mee se desvencilhou da marcação e conseguiu desviar a bola. O goleiro Guaita conseguiu tocar na bola, mas não evitou o gol. Após isso, o Crystal Palace se lançou ao ataque desesperadamente, mas não conseguiu furar a retranca do Burnley.