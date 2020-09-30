AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Fora de casa, Botafogo-SP deixa a zona da degola na Série B vencendo o Oeste

Gol de Rafinha em jogo com poucas oportunidades na Arena Barueri foi o único em confronto que teve até mesmo apagão nos refletores...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 22:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 22:42
Crédito: Alex Caús/Oeste FC
Diante de todas as dificuldades (até mesmo estruturais) na Arena Barueri, o Botafogo-SP venceu o Oeste por 1 a 0 em resultado fundamental para a sua atual situação na Série B do Brasileirão. Isso porque, enquanto o Rubrão segue "afundado" na última posição com seis pontos, o Pantera deixou o Z4 subindo para a 15ª colocação com 11 unidades.
VISITANTE CONFORTÁVEL
Apesar de não estar em Ribeiro Preto, era o Botafogo quem demonstrava maior organização para ser o ator das jogadas ofensivas e fez valer o melhor desempenho quando assustou, em duas oportunidades, o goleiro Caíque França, grande responsável pelo placar na Arena Barueri permanecer igualado sem gols.
Na primeira delas, ele interceptou o chute cruzado de Ronald vindo da direita e, na segunda, Rafinha chegou pelo lado oposto e bateu forte exigindo novamente o trabalho de Caíque.
QUEBRA DE RITMO
Em momento onde o Bota seguia com superioridade técnica, os refletores do estádio subitamente se apagaram, forçando a paralisação do confronto aos 38 da etapa inicial e que durou 13 minutos. ​Apesar de na retomada tanto Oeste como o Pantera conseguirem oportunidades de marcar, a partida claramente "perdeu embalo" antes do apito que encerrou a primeira parte.
RECOMPENSA
Nem de longe o tempo complementar se mostrou criativo para os dois sistemas ofensivos, pelo contrário. A partida que já era de poucas chances se tornou ainda mais travada e disputada, porém sem o trabalho efetivo de Caíque França e Darley. Porém, mesmo com esse problema, a equipe visitante foi eficiente aos 22 quando Rafinha recebeu cruzamento dentro da grande área para, dessa vez, superar Caíque França no chute cruzado. 1 a 0 para a equipe de Ribeirão Preto, placar final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

oeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Polícia Federal no Espírito Santo
PF do ES mira grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico com bets ilegais
Lara Marina, Miss Brasil Supranational 2026, do Espírito Santo
Capixaba de 1,85 m tenta bicampeonato para o Brasil no Miss Supranational 2026
Nova estação do Bikes chega à Glória, em Vila Velha, e amplia acesso ao sistema na cidade
Estação de bikes compartilhas chega à Glória, em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados