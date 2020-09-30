Fora de casa, Botafogo-SP deixa a zona da degola na Série B vencendo o Oeste

Diante de todas as dificuldades (até mesmo estruturais) na Arena Barueri, o Botafogo-SP venceu o Oeste por 1 a 0 em resultado fundamental para a sua atual situação na Série B do Brasileirão. Isso porque, enquanto o Rubrão segue "afundado" na última posição com seis pontos, o Pantera deixou o Z4 subindo para a 15ª colocação com 11 unidades.
VISITANTE CONFORTÁVEL
Apesar de não estar em Ribeiro Preto, era o Botafogo quem demonstrava maior organização para ser o ator das jogadas ofensivas e fez valer o melhor desempenho quando assustou, em duas oportunidades, o goleiro Caíque França, grande responsável pelo placar na Arena Barueri permanecer igualado sem gols.
Na primeira delas, ele interceptou o chute cruzado de Ronald vindo da direita e, na segunda, Rafinha chegou pelo lado oposto e bateu forte exigindo novamente o trabalho de Caíque.
QUEBRA DE RITMO
Em momento onde o Bota seguia com superioridade técnica, os refletores do estádio subitamente se apagaram, forçando a paralisação do confronto aos 38 da etapa inicial e que durou 13 minutos. Apesar de na retomada tanto Oeste como o Pantera conseguirem oportunidades de marcar, a partida claramente "perdeu embalo" antes do apito que encerrou a primeira parte.
RECOMPENSA
Nem de longe o tempo complementar se mostrou criativo para os dois sistemas ofensivos, pelo contrário. A partida que já era de poucas chances se tornou ainda mais travada e disputada, porém sem o trabalho efetivo de Caíque França e Darley. Porém, mesmo com esse problema, a equipe visitante foi eficiente aos 22 quando Rafinha recebeu cruzamento dentro da grande área para, dessa vez, superar Caíque França no chute cruzado. 1 a 0 para a equipe de Ribeirão Preto, placar final.