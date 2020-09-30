Fora de casa, Botafogo-SP deixa a zona da degola na Série B vencendo o Oeste

Crédito: Alex Caús/Oeste FC

Diante de todas as dificuldades (até mesmo estruturais) na Arena Barueri, o Botafogo-SP venceu o Oeste por 1 a 0 em resultado fundamental para a sua atual situação na Série B do Brasileirão. Isso porque, enquanto o Rubrão segue "afundado" na última posição com seis pontos, o Pantera deixou o Z4 subindo para a 15ª colocação com 11 unidades.

VISITANTE CONFORTÁVEL

Apesar de não estar em Ribeiro Preto, era o Botafogo quem demonstrava maior organização para ser o ator das jogadas ofensivas e fez valer o melhor desempenho quando assustou, em duas oportunidades, o goleiro Caíque França, grande responsável pelo placar na Arena Barueri permanecer igualado sem gols.

Na primeira delas, ele interceptou o chute cruzado de Ronald vindo da direita e, na segunda, Rafinha chegou pelo lado oposto e bateu forte exigindo novamente o trabalho de Caíque.

QUEBRA DE RITMO

Em momento onde o Bota seguia com superioridade técnica, os refletores do estádio subitamente se apagaram, forçando a paralisação do confronto aos 38 da etapa inicial e que durou 13 minutos. ​Apesar de na retomada tanto Oeste como o Pantera conseguirem oportunidades de marcar, a partida claramente "perdeu embalo" antes do apito que encerrou a primeira parte.

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