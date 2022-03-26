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futebol

Fora de casa, Bélgica empata contra a Irlanda em amistoso

Irlandeses fazem jogo parelho contra os belgas e arrancam empate no fim do jogo...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 16:08
Na capital irlandesa, Bélgica e Irlanda empataram por 2 a 2, em um amistoso internacional disputado na tarde deste sábado. Os gols foram marcados por Batshuayi e Vanaken para os visitantes, enquanto Ogbene e Brown marcaram para os anfitriões.1° TEMPO PARELHOMesmo com uma posse de bola bem menor, a Irlanda acirrou a etapa inicial, criando oportunidades, assim como a Bélgica. Aos 13 minutos, os belgas abriram o marcador com Batshuayi, batendo firme da entrada da área, no canto alto direito. Os irlandeses chegaram ao empatre na marca dos 35', com um belo gol de Ogbene, que após sobra dentro da área, ajeitou e mandou de puxeta para o fundo da rede.​+Jogadores ingleses se dizem 'chocados' com acusação de abusos no Qatar
LÁ E CÁEm um 2° tempo movimentado, a Irlanda seguiu jogando de maneira parelha, contra a Bélgica. Vanaken marcou o segundo dos visitantes, aos 13', subindo de cabeça após cobrança de falta. A bola ainda desviou na zaga, antes de entrar. Os irlandeses chegaram ao empate, aos 41 minutos do 2° tempo: Brown recebeu cruzamento do lado direiro e testou firme no canto de Mignolet, dando números finais ao jogo.
SEQUÊNCIA DA BÉLGICAOs belgas regressam aos gramados, na próxima terça, em casa, contra Burkina Faso.
Crédito: IrlandaeBélgicaempatamemDublin(PAULFAITH/AFP

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