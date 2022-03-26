Fora de casa, Bélgica empata contra a Irlanda em amistoso

Na capital irlandesa, Bélgica e Irlanda empataram por 2 a 2, em um amistoso internacional disputado na tarde deste sábado. Os gols foram marcados por Batshuayi e Vanaken para os visitantes, enquanto Ogbene e Brown marcaram para os anfitriões.1° TEMPO PARELHOMesmo com uma posse de bola bem menor, a Irlanda acirrou a etapa inicial, criando oportunidades, assim como a Bélgica. Aos 13 minutos, os belgas abriram o marcador com Batshuayi, batendo firme da entrada da área, no canto alto direito. Os irlandeses chegaram ao empatre na marca dos 35', com um belo gol de Ogbene, que após sobra dentro da área, ajeitou e mandou de puxeta para o fundo da rede.​+Jogadores ingleses se dizem 'chocados' com acusação de abusos no Qatar