Fora de casa, Bayern de Munique faz cinco no primeiro tempo e goleia o Bayer Leverkusen no Alemão

COM DESVIOA partir do segundo gol, foi uma avalanche contra o Bayer Leverkusen. Aos 34 minutos, depois de escanteio cobrado na área, o zagueiro Süle chutou para o gol, a bola desviou na coxa de Müller e traiu o goleiro Hrádecký. A arbitragem deu gol para o meia-atacante da camisa 25.
VIROU PASSEIOO Bayer Leverkusen sentiu o golpe e sofreu mais dois gols num intervalo de dois minutos. Aos 35, na saída de bola, os donos da casa erraram e Müller achou lindo passe para Gnabry desviar e fazer o quarto. Aos 37, Gnabry partiu pela direita, tabelou com o Müller e marcou o quinto dos bávaros.
GOL DE HONRANo segundo tempo, apesar do Bayern de Munique continuar pressionando em busca do sexto gol, quem balançou as redes foi o Bayer Leverkusen. O artilheiro Patrick Schick, aos dez minutos, recebeu passe de Florian Wirtz e marcou o gol de honra dos Leões.
SEQUÊNCIABayer Leverkusen e Bayern de Munique voltam a campo no meio de semana por competições europeias. Os Leões encaram o Real Betis pela Liga Europa, enquanto o time bávaro duela com o Benfica, pela Champions League. Na Bundesliga, o Leverkusen encara o Colônia na próxima rodada e o Bayern joga com Hoffenheim.