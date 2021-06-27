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Fora de casa, Atlético-MG derrota o Iranduba e fica perto das quartas de final do Brasileiro Feminino Série A2

As Vingadoras deram um importante passo para manter o sonho do acesso...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 20:18

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 20:18
Crédito: Bruna Marques marcou os gols das alvinegras diante do time do Amazonas-(Divulgação/Atlético-MG
Mais uma grande apresentação das Vingadoras, time feminino do Atlético-MG. No primeiro confronto pelas oitavas de final, contra o Iranduba-AM, a equipe alvinegra venceu com autoridade fora de casa por 2 a 0. Logo no início da partida, aos 4 minutos do primeiro tempo, Bruna Marques cobrou, com perfeição, falta na direita do ataque. A bola resvalou na trave antes de ir para o fundo do gol. Aos 27 minutos da primeira etapa, Cinthia fez boa jogada pela esquerda e tocou para Dayana, que finalizou de fora da área e, por pouco, não ampliou o marcador. Isabella, Soraya, Nadine e Guedes entraram no decorrer da partida. A partida de volta das oitavas ocorrerá no próximo sábado, 03 de julho, às 20h, no estádio das Alterosas, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte.

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