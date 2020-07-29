Fora de casa, Athletico segura empate e está na final do Paranaense

Crédito: Divulgação/Athletico

O Athletico é finalista do Paranaense. No Olímpico Regional, o Furacão segurou o empate sem gols e vai em busca do tricampeonato. Na partida de ida, o time da Arena da Baixada venceu por 5 a 1.Na decisão, o Atlhletico mede forças com o vencedor do confronto Cianorte e Coritiba.

O jogo

Com a necessidade de vencer por pelo menos quaro gols, o FC Cascavel demorou a chegar no gol de Santos. Quando entrou na zaga do Furacão o goleiro estava lá para segurar a vantagem.

Na melhor chance do Cascavel, a bola caiu nos pés de Lucas Tocantins, que recebeu em boa condição e soltou a bomba. A bola chacoalhou a rede, mas pelo lado de fora.

No segundo tempo o duelo Lucas Tocantins e Santos permaneceu. Aos 7 minutos, o atacante arriscou e o arqueiro caiu bem para defender.

Na casa dos 20 minutos o Athletico teve uma perda importante. Devido ao segundo cartão amarelo, Adriano foi expulso e deixou o time com um a menos.