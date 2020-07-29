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futebol

Fora de casa, Athletico segura empate e está na final do Paranaense

Furacão suportou a pressão do FC Cascavel e mantém vivo o sonho do tricampeonato...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 19:54

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 19:54
Crédito: Divulgação/Athletico
O Athletico é finalista do Paranaense. No Olímpico Regional, o Furacão segurou o empate sem gols e vai em busca do tricampeonato. Na partida de ida, o time da Arena da Baixada venceu por 5 a 1.Na decisão, o Atlhletico mede forças com o vencedor do confronto Cianorte e Coritiba.
O jogo
Com a necessidade de vencer por pelo menos quaro gols, o FC Cascavel demorou a chegar no gol de Santos. Quando entrou na zaga do Furacão o goleiro estava lá para segurar a vantagem.
Na melhor chance do Cascavel, a bola caiu nos pés de Lucas Tocantins, que recebeu em boa condição e soltou a bomba. A bola chacoalhou a rede, mas pelo lado de fora.
No segundo tempo o duelo Lucas Tocantins e Santos permaneceu. Aos 7 minutos, o atacante arriscou e o arqueiro caiu bem para defender.
Na casa dos 20 minutos o Athletico teve uma perda importante. Devido ao segundo cartão amarelo, Adriano foi expulso e deixou o time com um a menos.
Tímido no campo ofensivo, o Furacão apenas assistia o ímpeto do Cascavel, que tentava na base do abafa o seu primeiro gol. Porém, faltava tranquilidade na hora de finalizar e o placar ficou zerado.

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