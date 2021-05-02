Fora de casa, Arsenal vence o Newcastle e volta a sonhar com competições europeias

O Arsenal voltou a vencer na Premier League. Jogando fora de casa, os Gunners conquistaram os três pontos com uma vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle. Os gols londrinos foram marcados por Elneny e Aubameyang.
Logo aos cinco minutos de partida, Elneny aproveitou bola sobrada na entrada da área e finalizou para abrir o placar.Aos 20 do segundo tempo, Martinelli cruzou na medida para Aubameyang marcar e fechar o placar.
O Arsenal dominou completamente a partida e foi muito superior. A vitória foi essencial para os Gunners continuarem sonhando com uma vaga em competições europeias na próxima temporada. Os londrinos chegaram aos 49 pontos. O Tottenham, sétimo colocado, soma 53.