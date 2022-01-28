futebol

Fora de casa, Argentina bate Chile, que se complica por vaga no Qatar

Hermanos venceram por 2 a 1 os chilenos, que agora precisam ganhar nas últimas rodadas...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 23:13

27 jan 2022 às 23:13
Já classificada para a Copa do Mundo do Qatar, a Argentina foi até Calama, no Chile para enfrentar o time da casa. Os hermanos fizeram bom jogo e venceram por 2 a 1, com gols de Dí María e Lautaro Martínez, enquanto Bereton descontou. Com o resultado, os chilenos estacionaram na sétima posição, com 16 pontos e se distanciaram do G-4 das Eliminatórias.
A Argentina abriu o placar logo aos oito minutos, com Dí Maria. O jogador do PSG recebeu pela direita, cortou a marcação e chutou no canto para deixar os hermanos na frente. Contudo, a vantagem durou apenas 10 minutos e Bereton deixou tudo igual. Nuñez cruzou pela direita e o atacante tocou de cabeça por cima do goleiro Emiliano Martínez.
Aos 24', Dí María assustou novamente em chute de fora da área, mas dessa vez Bravo fez a defesa. Os argentinos chegaram ao segundo gol aos 33 minutos, com Lautaro Martínez. Após chute de De Paul, Bravo espalmou para o meio da área e o atacante estava lá para completar para o gol. O Chile quase empatou novamente aos 44', mas o chute de Díaz parou em Martínez.
O início do segundo tempo ficou marcado por uma polêmica de arbitragem. Os argentinos bateram boca com Anderson Daronco, que deixou seguir um lance chileno em que o assistente já havia levantado a bandeira. Nos minutos finais, o Chile chegou duas vezes mas pecou na finalização e na boa defesa de Martínez. Com o resultado, a Argentina chegou aos 32 pontos.
Crédito: Argentina venceu o Chile nesta quinta-feira (Foto: JAVIER TORRES/AFP/POOL)

