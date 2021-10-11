Fora de casa, Alemanha vence a Macedônia do Norte e se classifica para a Copa do Mundo de 2022

Crédito: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Nesta segunda-feira, a Alemanha conseguiu mais uma vitória nas Eliminatórias da Europa e conquistou a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2022. Com dois gols de Timo Werner e outros de Kai Havertz e Jamal Musiala, os alemães bateram a Macedônia do Norte por 4 a 0.Veja a tabela das Eliminatórias

ABRIU O PLACARApós uma primeira etapa de forte pressão dos alemães, o gol saiu apenas no segundo tempo. Aos cinco minutos da parte final do confronto, Thomas Muller concedeu a assistência para Kai Havertz, que colocou a Alemanha na frente do placar.

​MAIS UMApós abrir o placar da partida desta segunda-feira, os alemães seguiram no ataque para buscar ampliar a sua vantagem contra a Macedônia do Norte. Aos 25 minutos do segundo tempo, Muller deu mais uma assistência, agora para Timo Werner fazer o gol.

DOBLETECom a vantagem aberta em dois gols, os alemães buscaram mais após a Macedônia do Norte abrir espaço em seu setor defensivo. Três minutos depois de marcar, Timo Werner recebeu a bola de Florian Wirtz para fazer o gol do 3 a 0.

GOLEADAApós o gol do 3 a 0, a Macedônia do Norte já não encontrou mais espaço para impedir o ataque dos alemães. Perto do fim da partida, os alemães foram ao campo ofensivo para marcar o quarto gol com assistência de Karim Adeyemi para o gol de Jamal Musiala.

CLASSIFICAÇÃO PARA A COPACom a vitória por 4 a 0 contra a Macedônia do Norte, a Alemanha tornou-se a primeira seleção classificada para a Copa do Mundo de 2022. Além do Qatar, país-sede, os alemães são os primeiros garantidos na próxima edição da competição.