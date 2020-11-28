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futebol

Fora de casa, Alavés surpreende e vence o Real Madrid pelo Espanhol

Time do País Basco marca de pênalti, conta com falha de Courtois e consegue improvável vitória na casa do atual campeão espanhol. Casemiro descontou nos minutos finais...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 18:57

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 18:57
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
A zebra passeou na capital espanhola. Jogando em casa, o Real Madrid recebeu o Alavés e viu o adversário vencer por 2 a 1 no Estádio Alfredo Di Stéfano. Com gols de Lucas Pérez e Joselu, o time do País Basco chegou aos 13 pontos e, neste momento, está na primeira metade da tabela. Casemiro descontou.
+ Veja a tabela da La LigaplaceholderPROBLEMA NO INÍCIOO Alavés, mesmo jogando fora de casa, não se intimidou e partiu para cima do atual campeão espanhol. Com cinco minutos, o árbitro Adrián Cordero Vega marcou pênalti após a bola bater no braço de Nacho Fernández e o atacante Lucas Pérez bateu bem para abrir o placar.
PRESSÃO MERENGUECom o resultado adverso, o Real Madrid se lançou ao ataque em busca do gol de empate e criou boas oportunidades. O dia, porém, era do goleiro Fernando Pacheco, que fez grandes defesas e impediu que o time merengue empatasse o jogo.
'ASSISTÊNCIA' DE COURTOISNa volta do intervalo, o Alavés marcou logo com três minutos e jogou um balde de água fria na cabeça do Real Madrid. O goleiro Courtois foi tentar sair jogando e entregou a bola nos pés de Joselu, que bateu de primeira de fora da área e marcou o segundo dos bascos.
PRESSÃO E CONTRA-ATAQUEO Real Madrid não poderia ter outra reação que não fosse se lançar ao ataque, mas com isso os merengues abriram o campo de defesa para o contra-ataque do Alavés. O time da capital criou, grande chances, mas não aproveitou. Em escapadas rápidas, o time do País Basco também teve oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. Nos minutos finais, Casemiro descontou o placar.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Real Madrid vai até a Andaluzia e encara o Sevilla no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. O jogo acontece no sábado (5), às 12h15 (de Brasília). Antes, porém, o time de Zinédine Zidane tem compromisso pela Liga dos Campeões, contra o Shakhtar Donetsk, fora de casa. O Alavés pega a Real Sociedad no domingo (6).

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