Fora de apenas uma partida no ano, Allyson destaca temporada perfeita no Bnei Yehuda

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Principal nome do sistema defensivo do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson encerrou mais uma temporada em Israel e comemorou o ano perfeito no clube. De fora de apenas uma partida por suspensão, o jogador, que não teve nenhuma lesão ao longo da época no país, falou sobre esse momento.

- Esse ano, sem dúvida, foi o mais especial da minha carreira. Fiquei de fora de apenas uma partida, e por suspensão. Não tive lesão, fiz uma sequência muito forte e em alto nível. Estou muito feliz pela temporada perfeita que fiz ao longo do ano. Foi um trabalho intenso desde a pré-época e isso deu resultado.

Allyson ainda elogiou o crescimento do futebol no país nos últimos anos.