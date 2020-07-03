Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fora de apenas uma partida no ano, Allyson destaca temporada perfeita no Bnei Yehuda
futebol

Fora de apenas uma partida no ano, Allyson destaca temporada perfeita no Bnei Yehuda

Zagueiro está há muitos anos no futebol israelense
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:20

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:20

Crédito: Divulgação
Principal nome do sistema defensivo do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson encerrou mais uma temporada em Israel e comemorou o ano perfeito no clube. De fora de apenas uma partida por suspensão, o jogador, que não teve nenhuma lesão ao longo da época no país, falou sobre esse momento.
- Esse ano, sem dúvida, foi o mais especial da minha carreira. Fiquei de fora de apenas uma partida, e por suspensão. Não tive lesão, fiz uma sequência muito forte e em alto nível. Estou muito feliz pela temporada perfeita que fiz ao longo do ano. Foi um trabalho intenso desde a pré-época e isso deu resultado.
Allyson ainda elogiou o crescimento do futebol no país nos últimos anos.
- Estou em Israel há alguns anos. O futebol no país é muito competitivo, equilibrado. Evoluiu bastante nos últimos anos e isso é importante. Espero ver o futebol israelense crescendo ainda mais nos próximos anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados