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Fora da temporada, Pedro Castro torce por título do Botafogo: 'Esse grupo merece por tudo que fez'

Meio-campista sofreu uma lesão no joelho e vai ficar fora dos últimos dois compromissos do Alvinegro na Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 15:28

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:28

O Botafogo terá um desfalque sentido para as últimas duas rodadas da Série B do Brasileirão. Pedro Castro sofreu uma lesão no joelho contra o Operário, na última segunda-feira, e está fora dos próximos compromissos do Alvinegro na competição e a busca pelo título nacional.+ Botafogo supera toda a bilheteria do Brasileirão de 2019 com o valor ganho contra o Operário, na Série B
Apesar da lesão, o camisa 33 deixou uma marca significativa contra o Fantasma. Foi dele o gol de empate do Botafogo - que posteriormente virou o placar com Rafael Navarro. O meio-campista valorizou o clima no Estádio Nilton Santos naquela tarde.
– Estádio lotado, uma festa linda. É daqueles jogos que vou lembrar pra sempre. Mas do outro lado uma equipe difícil, acabamos saindo atrás. Porém conseguimos mostrar a força do grupo, a qualidade, nossa união, e fomos buscar a virada que carimbou o acesso, que recolocou o Botafogo no lugar de onde nunca deveria ter saído que é a Série A. E alegria imensa de poder marcar, ainda mais no Nilton Santos, com nosso torcedor, e ajudar meus companheiros a conquistarmos esse acesso - afirmou Pedro.Já iniciando a recuperação, Pedro, agora, será mais um torcedor enquanto o Botafogo busca o título da Série B - o clube, inclusive, pode conquistar o troféu neste domingo, contra o Brasil de Pelotas.
– Agora que está tão perto e a gente conseguiu chegar bem, que estamos na briga pelo título nós vamos continuar buscando, acreditando. Esse grupo merece por tudo que fez no ano, por tudo que evoluiu dentro da competição. E claro também pra coroar tudo que fizemos até aqui. Estou na torcida e confio nos meus companheiros e em todos os profissionais aqui do Botafogo - completou.
Crédito: PedroCastroemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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