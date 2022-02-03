Fora da Seleção Brasileira, Renan Lodi toma segunda dose da vacina contra Covid-19

Fora da última convocação da Seleção Brasileira por não ter o esquema vacinal completo, Renan Lodi recebeu a segunda dose da vacina contra Covid-19 nesta quinta-feira. O lateral-esquerdo estava nos planos de Tite, mas ficou de fora das duas últimas partidas, contra Equador e Paraguai.> Apresentado pelo Barcelona, Aubameyang garante: ‘Vamos voltar ao topo’

Renan Lodi estreou pela Seleção Brasileira em 2019 e teve um bom início com a Canarinho, sendo convocado frequentemente por Tite. Porém, o jogador ficou marcado por uma falha na final da Copa América de 2021, que gerou o gol da vitória da Argentina.

Em busca por uma vaga na Copa do Mundo, Renan Lodi, do Atlético de Madrid, disputa a posição na lateral-esquerda com Alex Sandro, da Juventus, Alex Telles, do Manchester United, e Guilherme Arana, do Atlético-MG.

A Seleção Brasileira volta a campo no fim de março, pelas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe comandada por Tite vai enfrentar o Chile e a Bolívia.