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Fora da Seleção Brasileira, Renan Lodi toma segunda dose da vacina contra Covid-19

Lateral do Atlético de Madrid ficou de fora da última lista do técnico Tite por não ter tomado a vacinação completa contra o coronavírus
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Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 12:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 12:10
Fora da última convocação da Seleção Brasileira por não ter o esquema vacinal completo, Renan Lodi recebeu a segunda dose da vacina contra Covid-19 nesta quinta-feira. O lateral-esquerdo estava nos planos de Tite, mas ficou de fora das duas últimas partidas, contra Equador e Paraguai.> Apresentado pelo Barcelona, Aubameyang garante: ‘Vamos voltar ao topo’
Renan Lodi estreou pela Seleção Brasileira em 2019 e teve um bom início com a Canarinho, sendo convocado frequentemente por Tite. Porém, o jogador ficou marcado por uma falha na final da Copa América de 2021, que gerou o gol da vitória da Argentina.
Em busca por uma vaga na Copa do Mundo, Renan Lodi, do Atlético de Madrid, disputa a posição na lateral-esquerda com Alex Sandro, da Juventus, Alex Telles, do Manchester United, e Guilherme Arana, do Atlético-MG.
A Seleção Brasileira volta a campo no fim de março, pelas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe comandada por Tite vai enfrentar o Chile e a Bolívia.
Crédito: RenanLoditomouasegundadosedavacinacontraCovid-19emMadrid(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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