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Fora da lista dos finalistas ao The Best, Neymar ironiza decisão nas redes sociais: 'Virei gamer'

Craque brasileiro não ficou entre os três mais votados na escolha do melhor jogador da temporada 2019/20...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 14:02

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 14:02

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Não será dessa vez que Neymar ganhará o prêmio de melhor jogador do mundo. Nesta sexta-feira, a Fifa anunciou Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Messi como finalistas ao prêmio The Best da temporada 2019/20, deixando o craque brasileiro de fora. Pouco depois da divulgação, o atacante do PSG foi às redes sociais zombar da decisão:
- Já que no tênis não deu certo, partiu basquete. Já desisti do basquete. Virei GAMER - postou o atleta no Twitter. Neymar estava em uma lista dos 11 mais votados ao prêmio, junto com: Thiago Alcântara (Bayern de Munique/Liverpool); Cristiano Ronaldo (Juventus); De Bruyne (Manchester City); Lewandowski (Bayern de Munique); Mané (Liverpool); Mbappé (PSG); Messi (Barcelona); Sergio Ramos (Real Madrid); Salah (Liverpool); e Van Dijk (Liverpool).
Os candidatos pré-selecionados receberam votos de técnicos e capitães de seleções, um jornalista de cada país afiliado à Fifa, além dos torcedores que puderam votar no site da entidade. Há um peso diferenciado para cada um desses grupos de eleitores.
+ Confira a tabela da Liga dos Campeões
Na última temporada, Neymar liderou o PSG na reta final da Champions, levando o clube parisiense à sua primeira final da competição. Em 27 partidas, o camisa 10 do fez 19 gols e 11 assistências, com média de participação direta de 1,11 gol/jogo (um a cada 79 minutos).

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