Fora da Eurocopa, Ramos desabafa: 'Dói não defender a Espanha'

Após não ser convocado para disputa da Eurocopa pelo técnico Luis Enrique, Sergio Ramos desabafou nas redes sociais. O defensor entende que o momento não é o mais propício para atuar no torneio, mas afirmou estar triste com toda a situação.- Depos de meses machucado e uma temporada atípica e distinta do que vivi em toda a minha carreira, se une a Eurocopa. Lutei e trabalhei cada dia de corpo e alma para estar 100% para o Real Madrid e seleção, mas nem sempre as coisas saem como queremos. Dói saber que não vou defender a Espanha, mas é melhor descansar e se recuperar.