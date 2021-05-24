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Fora da Eurocopa, Ramos desabafa: 'Dói não defender a Espanha'

Zagueiro não foi convocado pelo técnico Luis Enrique por conta de inúmeras lesões que limitaram sua participação com a camisa do Real Madrid nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 11:59

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 11:59

Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP
Após não ser convocado para disputa da Eurocopa pelo técnico Luis Enrique, Sergio Ramos desabafou nas redes sociais. O defensor entende que o momento não é o mais propício para atuar no torneio, mas afirmou estar triste com toda a situação.- Depos de meses machucado e uma temporada atípica e distinta do que vivi em toda a minha carreira, se une a Eurocopa. Lutei e trabalhei cada dia de corpo e alma para estar 100% para o Real Madrid e seleção, mas nem sempre as coisas saem como queremos. Dói saber que não vou defender a Espanha, mas é melhor descansar e se recuperar.
> Veja a tabela da Eurocopa
O comandante explicou que a ausência do capitão e líder do grupo se deu unicamente por conta das lesões. Luis Enrique revelou que já vinha tendo conversas com o zagueiro merengue ao longo da temporada e que o avisou no último domingo que ele não estaria na lista.
Pela primeira vez na história, a Espanha não conta com nenhum jogador do Real Madrid convocado. Além de Sergio Ramos, Carvajal também ficou fora da lista por lesões, enquanto nomes como o de Nacho e Asensio não foram opções do técnico.

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