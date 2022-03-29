Fora da Copa, Itália volta a campo após vexame e derrota a Turquia em amistoso

Turquia e Itália voltaram a campo após a decepção de serem eliminadas na repescagem das Eliminatórias da Europa e ficarem de fora da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, em amistoso, as duas seleções se enfrentaram em Konya, solo turco. Melhor para os italianos, que venceram por 2 a 1.

>>> Veja como estão ficando os potes para o sorteio da Copa do Mundo

COMEÇO AGITADO​Logo aos quatro minutos da etapa inicial, a Turquia saiu na frente, com Under batendo rasteiro e no canto. A Itália começou a pressionar e criar chances. Na marca dos 35´, após cobrança de falta, Cristante marcou o gol do empate de cabeça. Aos 39´, Raspadori empurrou para o gol após uma bagunça na área.

+Portugal vence Macedônia do Norte e está na Copa do Mundo

MAIS GOLS NO 2° TEMPO​A primeira grande chance da etapa final foi aos 21 minutos, com uma defesa brilhante de Donnarumma, após cabeceio de Kaan Ayhan. Na marca dos 25´, Raspadori recebeu um bom passe e ficou mano a mano com o goleiro, tendo frieza para marcar o terceiro. A Turquia ainda descontou aos 38´, com Dursun, após cabeceio de Soyuncu