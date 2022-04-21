Fora da Copa do Mundo, Chile busca ex-treinadores de times brasileiros

Depois de não se classificar para a segunda Copa do Mundo de forma consecutiva, a Seleção do Chile agora procura um novo comandante. Sem treinador desde a saída do uruguaio Martín Lasarte, técnico que foi demitido após o fracasso na busca pela classificação, o Chile busca nomes conhecidos do futebol brasileiro para o novo ciclo.De acordo com o jornal chileno 'El Mercurio', Francis Cagigao, diretor de seleções da Federação de Futebol do Chile, está em viagem para a Europa para abrir conversas com alguns treinadores que trabalham por lá, dentre eles, o principal alvo atende pelo nome de Eduardo Coudet, ex-técnico do Internacional e atualmente no Celta de Vigo, da Espanha.
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Além de Coudet, outro nome conhecido dos torcedores brasileiros aparece como possível alvo da seleção chilena: Ariel Holan. O ex-treinador do Santos pediu demissão do León, do México, nesta semana, mas antes do possível interesse de La Roja.
Ainda segundo o 'El Mercurio', outros nomes conhecidos são cotados e estão na lista da Federação Chilena como Manuel Pellegrini, ex-Manchester City e atualmente no Bétis-ESP, Eduardo Berizzo, atualmente sem clube e Sebastián Beccacece, treinador do Defensa y Justicia.