Fora da Copa do Mundo, Chile busca ex-treinadores de times brasileiros

Depois de não se classificar para a segunda Copa do Mundo de forma consecutiva, a Seleção do Chile agora procura um novo comandante. Sem treinador desde a saída do uruguaio Martín Lasarte, técnico que foi demitido após o fracasso na busca pela classificação, o Chile busca nomes conhecidos do futebol brasileiro para o novo ciclo.De acordo com o jornal chileno 'El Mercurio', Francis Cagigao, diretor de seleções da Federação de Futebol do Chile, está em viagem para a Europa para abrir conversas com alguns treinadores que trabalham por lá, dentre eles, o principal alvo atende pelo nome de Eduardo Coudet, ex-técnico do Internacional e atualmente no Celta de Vigo, da Espanha.