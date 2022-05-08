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Fora da Champions, Cristiano Ronaldo e restante do elenco do United sofrem redução salarial

De acordo com o "Daily Mail", jogadores podem receber até 25% menos a partir da próxima temporada...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 09:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 09:20
A goleada de 4 a 0 sofrida para o Brighton, neste sábado, pôs fim às esperanças do Manchester United em ir para a Champions League na próxima temporada. Para além do fracasso no lado esportivo, a não classificação trará consequências econômicas para o clube e também para o elenco "red devil".+ Corinthians não se anima por Cavani, Barcelona acerta com lateral, Botafogo perto de Zahavi… O Dia do Mercado!
De acordo com o jornal "Daily Mail", da Inglaterra, os jogadores vão sofrer uma redução salarial de até 25% sobre o que ganharam nesta temporada. Esta é uma medida adotada pelo Manchester United para proteger a economia do clube da queda de receita proveniente de premiações.
Entre eles, o maior corte seria o de Cristiano Ronaldo, que hoje recebe 385 mil libras por semana e passaria a receber 288 mil. Segundo maior salário do elenco, David de Gea passaria de receber 375 mil libras semanais para receber ao redor de 281 mil.
+ Quem leva o título? Simule as rodadas finais da Premier League
Com 58 pontos e na sexta posição, o Manchester United não consegue mais alcançar o Arsenal (63), atual quarto colocado. Os Red Devils têm apenas mais um compromisso na temporada, diante do Crystal Palace, no dia 22 de maio.
Crédito: CristianoRonaldoemaçãopeloManchesterUnited(Foto:ANTHONYDEVLIN/AFP

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