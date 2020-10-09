Fonte do PSG elogia Cavani: 'É puro músculo, como um Deus grego'

A chegada de Cavani ao Manchester United pode ter um impacto muito positivo para o clubes inglês, segundo fontes ouvidas pelo “The Athletic” que trabalharam com o jogador uruguaio no Paris Saint-Germain e no Napoli. As informações eram as melhores possíveis, mas o comprometimento com os treinamentos e com o time chamam a atenção.
- Não tem gordura, é puro músculo, como um Deus grego. Seu percentual de gordura corporal é impressionante. Ele está em forma e é intenso, é incrível no ar. Corre como um louco - afirmou uma pessoa de dentro do PSG.Já na Itália, o centroavante deixou também uma impressão positiva e sua fome por ser melhor e ser o destaque foram destacas por outra fonte.
- No Napoli, a maioria dos jogadores acabavam de treinar e iam jogar golfe. Ele ia correr por conta própria, era o primeiro a chegar e último a sair dos treinos. É como Cristiano Ronaldo, sempre centrado no seu corpo, um profissional exemplar e um pouco egoísta no campo de jogo.
Além da comparação com Cristiano Ronaldo pelo seu comprometimento, Cavani irá vestir a camisa sete do Manchester United, número que já foi usado pelo português. A história do uruguaio no Old Trafford está próxima de começar e o atleta deve disputar posição no ataque com Martial e atuar ao lado de Greenwood e Rashford.