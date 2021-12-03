'Foi uma vergonha para nós', admite Calleri sobre a péssima atuação do São Paulo em derrota no Sul

Após amargar junto com o São Paulo uma derrota por 3 a 0 para o Grêmio, na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre, Calleri não escondeu a sua decepção com o péssimo desempenho da sua equipe no confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor continua sem conseguir livrar o risco de rebaixamento à Série B e jogará pressionado a conquistar uma vitória na próxima segunda, contra o Juventude, no Morumbi. > Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

- Foi uma vergonha para nós, para os torcedores que vieram - disse ao canal Premiere o atacante argentino, que sofreu na frente com a inoperância do meio-campo são-paulino na armação de jogadas e praticamente não conseguiu aparecer para finalizar contra o gol gremista no confronto na capital gaúcha.

E o jogador deixou claro que o São Paulo precisa dar uma boa resposta aos seus torcedores na segunda-feira, quando o Morumbi deverá contar com casa cheia na partida válida pela penúltima rodada rodada do Brasileirão. E depois deste duelo diante do Juventude a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni fechará a sua campanha na competição nacional diante do América-MG, na próxima quinta, no estádio Independência, em Belo Horizonte.- Vamos deixar tudo no próximo jogo. Não fizemos nada do que trabalhamos hoje - ressaltou o jogador, que nesta semana havia escapado de levar uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela sua expulsão no jogo contra o Flamengo, no dia 14 de novembro, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Na ocasião, atuando no Morumbi, ele deu uma dura entrada no zagueiro David Luiz e foi expulso já aos 10 minutos do primeiro tempo, quando a sua equipe já perdia por 2 a 0. Depois, com um homem a menos em campo, o Tricolor ficou com quase nenhum poder de reação e acabou sendo goleado por 4 a 0.