'Foi uma noite perfeita', diz Immobile após estreia da Itália na Eurocopa

Crédito: Mike Hewitt / POOL / AFP

A Itália estreou com o pé direito na Eurocopa 2020. Com uma vitória convincente por 3 a 0 contra a Turquia, no Estádio Olímpico de Roma, a Azzurra voltou com tudo após cinco anos afastada de competições de primeiro nível do futebol mundial.Homem-gol da equipe, Ciro Immobile jogou 'em casa' nesta sexta-feira, já que a Lazio manda seus jogos no Olímpico de Roma, e mostrou o que sabe fazer de melhor, ao deixar sua marca ao marcar o segundo gol da vitória italiana. O atacante, após o jogo, falou com a 'RAI Italia' e analisou a estreia em Roma.

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- Foi uma noite perfeita. Cumprimos o nosso dever, queríamos começar bem e conseguimos. Ver a alegria dos torcedores no estádio é ainda mais bonito, dedicamos esta vitória para eles, para quem ainda está lutando contra esse maldito vírus - disse.Immobile também falou sobre o primeiro tempo de jogo e sobre a dificuldade imposta pela seleção turca, que complicou bastante a partida no primeiro tempo de jogo no Olímpico de Roma, mas que sofreu com o poderoso ataque italiano na etapa final.