Foi na raça: Santão empata com o Vasco, mas continua vivo na Copinha

Após estar vencendo por 1 a 0, o Espírito Santo cometeu um vacilo no sistema defensivo e cedeu o empate para o Vasco em 1 a 1. O gol da equipe capixaba foi marcado pelo zagueiro Lucas Ramalho, logo aos 4 minutos da etapa inicial, enquanto Moresche, aos 15 do segundo tempo, empatou para os vascaínos.

Espírito Santo e Vasco ficaram no empate por 1 a 1 Crédito: Carlos Gregório Júnior/Vasco

Apesar da igualdade no placar, o Santão demonstrou que tem condições de jogar de igual para igual com um gigante do futebol brasileiro como o Vasco. O destaque do jogo foi Lucas Ramalho, de 19 anos, que marcou o tento do Espírito Santo e, de quebra, liderou a zaga capixaba.

Estou muito feliz pela minha atuação, pela postura que a equipe teve em campo. Na hora do gol eu me emocionei porque lembrei da minha família, que sempre me ajuda e luta bastante para que eu realize meu sonho de me tornar jogador profissional. Estou jogando a Copinha pela primeira vez e fazer um gol logo contra o Vasco foi muito bom. Espero que eu tenha sido visto, disse Lucas.

A igualdade no placar contra o Cruz-Maltino exige que o Santão agora vença o Juventus-SP na última e decisiva rodada do torneio nacional. Na estreia, diante do Água Santa, os capixabas também empataram: 2 a 2.

O que temos que fazer é manter a mesma postura que tivemos nos dois primeiros jogos. É trabalhar a bola, fazer o jogo girar, e aproveitar os espaços. Sabemos que contra a Juventus será tudo ou nada, então, precisamos encarar como uma final, pontuou o volante Mateus Rozario.

Situação na tabela