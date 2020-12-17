Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Foguinho tem lesão grave constatada no joelho direito

Entorse justamente na estreia com a camisa do Avaí tira o meio-campista de combate por, pelo menos, dois meses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 17:16

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 17:16

Crédito: Leandro Boeira/Avaí FC
Contratado para ser opção no meio-campo do Avaí, Foguinho não deve voltar a defender o time Azzurra na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro por conta de uma séria lesão no joelho contraída justamente na sua estreia.
Depois de atuar por somente 27 minutos contra a Ponte Preta, o jogador que chegou recentemente do Criciúma deixou o campo sentindo fortes dores na perna direita.
Posteriormente, os exames mostraram um estiramento nos ligamentos do joelho direito que ainda precisa de melhor avaliação para saber qual será o tratamento adotado segundo informou o chefe do departamento médico do Avaí, Luis Fernando Funchal, ao portal 'ge'.
Independente de qual seja a alternativa utilizada para tratar a lesão, os prognósticos em relação ao tempo de recuperação não permitem que Foguinho retorne ao time ainda na edição de 2020 da Série B. Enquanto o tratamento com a regeneração natural dos ligamentos renderia pelo menos dois meses de ausência, o procedimento cirúrgico faria com que o tempo de ausência fosse de, pelo menos, seis meses.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados