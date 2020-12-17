Foguinho tem lesão grave constatada no joelho direito

Contratado para ser opção no meio-campo do Avaí, Foguinho não deve voltar a defender o time Azzurra na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro por conta de uma séria lesão no joelho contraída justamente na sua estreia.
Depois de atuar por somente 27 minutos contra a Ponte Preta, o jogador que chegou recentemente do Criciúma deixou o campo sentindo fortes dores na perna direita.
Posteriormente, os exames mostraram um estiramento nos ligamentos do joelho direito que ainda precisa de melhor avaliação para saber qual será o tratamento adotado segundo informou o chefe do departamento médico do Avaí, Luis Fernando Funchal, ao portal 'ge'.
Independente de qual seja a alternativa utilizada para tratar a lesão, os prognósticos em relação ao tempo de recuperação não permitem que Foguinho retorne ao time ainda na edição de 2020 da Série B. Enquanto o tratamento com a regeneração natural dos ligamentos renderia pelo menos dois meses de ausência, o procedimento cirúrgico faria com que o tempo de ausência fosse de, pelo menos, seis meses.