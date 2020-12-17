Foguinho tem lesão grave constatada no joelho direito

Crédito: Leandro Boeira/Avaí FC

Contratado para ser opção no meio-campo do Avaí, Foguinho não deve voltar a defender o time Azzurra na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro por conta de uma séria lesão no joelho contraída justamente na sua estreia.

Depois de atuar por somente 27 minutos contra a Ponte Preta, o jogador que chegou recentemente do Criciúma deixou o campo sentindo fortes dores na perna direita.

Posteriormente, os exames mostraram um estiramento nos ligamentos do joelho direito que ainda precisa de melhor avaliação para saber qual será o tratamento adotado segundo informou o chefe do departamento médico do Avaí, Luis Fernando Funchal, ao portal 'ge'.