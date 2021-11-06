Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Foguinho, do Brusque, fala sobre rodadas decisivas da Série B e acredita em recuperação da equipe
futebol

Foguinho, do Brusque, fala sobre rodadas decisivas da Série B e acredita em recuperação da equipe

Meia da equipe destacou que muitos times reagem na reta final do campeonato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 17:10

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 17:10

Crédito: Jefferson Alves/Brusque FC
Na última terça-feira (03), em um dos jogos mais eletrizantes da Série B, o Brusque venceu o Náutico por 4 a 3 e se manteve fora da zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro.A vitória diante da equipe pernambucana também foi essencial para dar mais confiança ao Quadricolor nas cinco rodadas finais, principalmente nas próximas duas, quando enfrentará o Confiança e o Cruzeiro, adversários diretos na luta pela permanência na Série B.
- A vitória veio em um momento em que precisávamos, jogando em casa, com apoio do nosso torcedor e também porque os nossos concorrentes estão somando pontos nessa reta final, então é muito importante seguir pontuando para sair dessa situação incômoda – disse Foguinho, antes de falar sobre os próximos dois jogos.- São jogos importantes e que podem definir o campeonato, a equipe está focada em fazer o melhor possível nesses confrontos e ficar mais próximos da permanência na Série B – analisou o meio-campista do Brusque.
Contratado por empréstimo junto a Chapecoense no final de setembro, o meia entrou nos últimos três jogos e tem ganhado cada vez mais espaço no time do Bruscão. Campeão da Série B na última temporada, Foguinho sabe da importância das rodadas finais para a definição do torneio.
- A Série B é uma competição em que muitos times crescem nessa reta final, seja na busca pelo acesso ou para se manter na competição, aprendi isso no ano passado. Temos que ter um bom desempenho na reta decisiva para conseguirmos o objetivo do clube – concluiu.
Com 38 pontos, o Brusque é o 16º colocado, primeiro fora da zona, mas com o mesmo número de pontos que o Londrina, que é o 17º. Na próxima rodada o time catarinense enfrenta o Confiança, vice lanterna com 31 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados