Foguinho, do Brusque, fala sobre rodadas decisivas da Série B e acredita em recuperação da equipe

Crédito: Jefferson Alves/Brusque FC

Na última terça-feira (03), em um dos jogos mais eletrizantes da Série B, o Brusque venceu o Náutico por 4 a 3 e se manteve fora da zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro.A vitória diante da equipe pernambucana também foi essencial para dar mais confiança ao Quadricolor nas cinco rodadas finais, principalmente nas próximas duas, quando enfrentará o Confiança e o Cruzeiro, adversários diretos na luta pela permanência na Série B.

- A vitória veio em um momento em que precisávamos, jogando em casa, com apoio do nosso torcedor e também porque os nossos concorrentes estão somando pontos nessa reta final, então é muito importante seguir pontuando para sair dessa situação incômoda – disse Foguinho, antes de falar sobre os próximos dois jogos.- São jogos importantes e que podem definir o campeonato, a equipe está focada em fazer o melhor possível nesses confrontos e ficar mais próximos da permanência na Série B – analisou o meio-campista do Brusque.

Contratado por empréstimo junto a Chapecoense no final de setembro, o meia entrou nos últimos três jogos e tem ganhado cada vez mais espaço no time do Bruscão. Campeão da Série B na última temporada, Foguinho sabe da importância das rodadas finais para a definição do torneio.

- A Série B é uma competição em que muitos times crescem nessa reta final, seja na busca pelo acesso ou para se manter na competição, aprendi isso no ano passado. Temos que ter um bom desempenho na reta decisiva para conseguirmos o objetivo do clube – concluiu.