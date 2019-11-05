Fogo amigo: vídeo divulgado pelo Flamengo mostra zagueiro nu

O Flamengo goleou o Corinthians no fim de semana pela 31ª rodada do Brasileirão e manteve a distância de oito pontos para o Palmeiras na liderança. Nesta terça-feira (05), a FlaTV, canal de vídeos do clube na internet, divulgou um vídeo com imagens dos vestiários do Maracanã momentos após a bela exibição no Maracanã.
Mas uma cena passou sem ser notada na edição das imagens, mas não por quem assistiu: em uma conversa do lateral Renê com o auxiliar-técnico João de Deus, o zagueiro Pablo Marí aparece nu, ao fundo, e usando uma toalha para se enxugar. A cena foi rapidamente parar nas redes sociais e o nome do xerifão espanhol foi parar no primeiro lugar dos trending topics Brasil.
Após perceber o vacilo, a FlaTV excluiu o vídeo do canal do clube no Youtube, mas a imagem já havia viralizado.