Fogo amigo: vídeo divulgado pelo Flamengo mostra zagueiro nu

Mas uma cena passou sem ser notada na edição das imagens, mas não por quem assistiu: em uma conversa do lateral Renê com o auxiliar-técnico João de Deus, o zagueiro Pablo Marí aparece nu, ao fundo, e usando uma toalha para se enxugar. A cena foi rapidamente parar nas redes sociais e o nome do xerifão espanhol foi parar no primeiro lugar dos trending topics Brasil.