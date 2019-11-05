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Fogo amigo: vídeo divulgado pelo Flamengo mostra zagueiro nu

Zagueiro Pablo Mari apareceu nu ao fundo de uma conversa de Renê com um membro da comissão técnica após a goleada sobre o Corinthians, no Maracanã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 11:14

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 11:14

O zagueiro Pablo Marí apareceu nu em um vídeo divulgado pelo Flamengo Crédito: Reprodução/FlaTV
Flamengo goleou o Corinthians no fim de semana pela 31ª rodada do Brasileirão e manteve a distância de oito pontos para o Palmeiras na liderança. Nesta terça-feira (05), a FlaTV, canal de vídeos do clube na internet, divulgou um vídeo com imagens dos vestiários do Maracanã momentos após a bela exibição no Maracanã.

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Mas uma cena passou sem ser notada na edição das imagens, mas não por quem assistiu: em uma conversa do lateral Renê com o auxiliar-técnico João de Deus, o zagueiro Pablo Marí aparece nu, ao fundo, e usando uma toalha para se enxugar. A cena foi rapidamente parar nas redes sociais e o nome do xerifão espanhol foi parar no primeiro lugar dos trending topics Brasil.
Após perceber o vacilo, a FlaTV excluiu o vídeo do canal do clube no Youtube, mas a imagem já havia viralizado.

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