Foden demite empresa responsável por suas redes sociais após 'provocação' a Mbappé

Um dos heróis da classificação do Manchester City para as semifinais da Champions League, marcando gol tanto no jogo de ida como também na volta, o meia Phil Foden entrou em uma polêmica após a partida de quarta-feira. Ao apito final, a conta do jogador no Twitter publicou uma mensagem a Mbappé que não caiu bem.
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Ainda segundo o portal britânico, o meio-campista do Manchester City gastava 4 mil libras por mês (R$ 31 mil) com a empresa para o gerenciamento de suas redes sociais.