Foco no G4! O que o São Paulo precisa para ter vaga direta na Libertadores

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O sonho do título acabou. Com o empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, no Morumbi, o São Paulo deu adeus a conquista e agora almeja a vaga no G4 e consequentemente um lugar na fase de grupos da Copa Libertadores. Com 63 pontos, a equipe é a terceira colocada do Brasileirão.

ATUAÇÕES: Luciano faz de pênalti, mas São Paulo cede e empata com Palmeiras no Morumbi

Os principais concorrentes na tabela são o Atlético-MG, quarto colocado com 62 pontos, e o Fluminense, na quinta posição, com 60 pontos. O Tricolor fecha a campanha contra Botafogo, fora de casa, e Flamengo, no Morumbi.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Para não depender de mais nenhum outro resultado, o São Paulo precisa somar quatro pontos nas duas últimas rodadas. Se somar três pontos, o São Paulo precisa torcer para o Fluminense somar no máximo quatro pontos ou para o Atlético-MG somar no máximo três pontos nas rodadas finais.

Se empatar e perder a outra partida restante, o São Paulo precisa torcer para o Fluminense vencer somente um dos dois jogos ou para que o Atlético-MG some no máximo mais um ponto nas duas últimas rodadas. Em caso de duas derrotas, o São Paulo precisa torcer para o Fluminense não vencer nenhum dos dois jogos ou para que o Atlético-MG perca as duas últimas partidas que faltam.