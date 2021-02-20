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Foco no G4! O que o São Paulo precisa para ter vaga direta na Libertadores

Para não depender de ninguém, Tricolor precisa somar quatro pontos nos próximos dois jogos. Veja a combinação de resultados que o clube almeja para chegar a competição...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 08:00

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O sonho do título acabou. Com o empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, no Morumbi, o São Paulo deu adeus a conquista e agora almeja a vaga no G4 e consequentemente um lugar na fase de grupos da Copa Libertadores. Com 63 pontos, a equipe é a terceira colocada do Brasileirão.
ATUAÇÕES: Luciano faz de pênalti, mas São Paulo cede e empata com Palmeiras no Morumbi
Os principais concorrentes na tabela são o Atlético-MG, quarto colocado com 62 pontos, e o Fluminense, na quinta posição, com 60 pontos. O Tricolor fecha a campanha contra Botafogo, fora de casa, e Flamengo, no Morumbi.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Para não depender de mais nenhum outro resultado, o São Paulo precisa somar quatro pontos nas duas últimas rodadas. Se somar três pontos, o São Paulo precisa torcer para o Fluminense somar no máximo quatro pontos ou para o Atlético-MG somar no máximo três pontos nas rodadas finais.
Se empatar e perder a outra partida restante, o São Paulo precisa torcer para o Fluminense vencer somente um dos dois jogos ou para que o Atlético-MG some no máximo mais um ponto nas duas últimas rodadas. Em caso de duas derrotas, o São Paulo precisa torcer para o Fluminense não vencer nenhum dos dois jogos ou para que o Atlético-MG perca as duas últimas partidas que faltam.
O Fluminense tem pela frente o Santos, fora de casa e o Fortaleza, no Rio de Janeiro. Já o Atlético-MG enfrenta Sport, no Recife e fecha o Brasileiro diante do Palmeiras, em Belo Horizonte.

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