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Focado no acesso para a Série A, Wesley espera que o CRB mantenha o nível na reta final da Série B

Meio campista do Galo, equipe pode consolidar promoção de divisão caso continue em boa fase na segunda divisão do Brasileirão 2021...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 15:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 15:43
Crédito: Divulgação / CRB
Um dos principais nomes do CRB, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras falou sobre o desejo de manter essa intensidade até o fim de 2021. Feliz com a fase positiva, o objetivo do atleta é crescer ainda mais com o grupo.Estou muito feliz com esse crescimento que tive na Série B. Tenho feito boas partidas no clube e trabalhado para continuar evoluindo. Vou continuar me dedicando muito para que as coisas saiam como estou planejando nesta reta final de disputa - afirmou o jogador que espera fechar a temporada em alta.
De acordo com Wesley, o elenco do Galo tem tudo para fazer um grande fim de Série B e buscar o acesso à Série A. Hoje o CRB é o quarto colocado na tabela.- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nestas próximas rodadas para continuarmos firmes neste bloco da frente da tabela de classificação da Série B.

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