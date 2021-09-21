Focado no acesso para a Série A, Wesley espera que o CRB mantenha o nível na reta final da Série B

Um dos principais nomes do CRB, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras falou sobre o desejo de manter essa intensidade até o fim de 2021. Feliz com a fase positiva, o objetivo do atleta é crescer ainda mais com o grupo.Estou muito feliz com esse crescimento que tive na Série B. Tenho feito boas partidas no clube e trabalhado para continuar evoluindo. Vou continuar me dedicando muito para que as coisas saiam como estou planejando nesta reta final de disputa - afirmou o jogador que espera fechar a temporada em alta.