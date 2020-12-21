Focado na temporada, Allyson quer crescimento do Bnei Yehuda

Principal nome da defesa do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson, com mais de cento e cinquenta jogos em Israel, revelou o desejo do grupo em fazer uma boa sequência na temporada. De acordo com o jogador, a meta, agora, é voltar a se aproximar dos líderes do campeonato.- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para melhorar seu rendimento e para se aproximar novamente dos primeiros colocados da Liga.