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futebol

Focado na temporada, Allyson quer crescimento do Bnei Yehuda

Zagueiro está há muitos anos no futebol de Israel
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Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 10:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 10:14
Crédito: Allyson quer sequência positiva do Bnei Yehuda na temporada (Divulgação / Bnei Yehuda
Principal nome da defesa do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson, com mais de cento e cinquenta jogos em Israel, revelou o desejo do grupo em fazer uma boa sequência na temporada. De acordo com o jogador, a meta, agora, é voltar a se aproximar dos líderes do campeonato.- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para melhorar seu rendimento e para se aproximar novamente dos primeiros colocados da Liga.
Allyson ainda destacou o bom momento que vive no país.
- Estou em Israel há alguns anos e feliz com tudo que construí aqui. Trabalhei muito para fazer uma história no país, que tem uma liga muito forte, competitiva. Vou me dedicar ao máximo para continuar crescendo - disse o atleta.

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