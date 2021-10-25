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Focado na recuperação, atacante Nikolas, do São Caetano, afirma: ‘A volta por cima depende de mim’

Um dos remanescentes do grupo do Paulistão e destaque positivo do clube no ano, o atacante Nikolas segue cada vez mais próximo de voltar a campo...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 16:00

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 16:00

Crédito: Assessoria/Divulgação pessoal
O São Caetano, que passa por um momento de reformulação dentro e fora de campo, vem fazendo uma grande Copa Paulista. De fato, são frutos de uma nova gestão séria e de um elenco reformulado. O clube está nas quartas de finais da competição e segue vivo na briga por uma vaga na próxima fase. Um dos remanescentes do grupo do Paulistão e destaque positivo do clube no ano, o atacante Nikolas segue cada vez mais próximo de voltar a campo. Tratando a lesão de ligamento no menisco do joelho esquerdo, o atacante operou e, aos poucos, dá sinais positivos de que o seu retorno ao Azulão vai acontecer em breve. Em bate-papo, o jogador falou a respeito dessa fase difícil da carreira.Como tem sido o seu pós-operatório até aqui? O clube tem te dado o suporte necessário para uma boa recuperação? Quando se trata de pós-operatório nunca é fácil de lidar. As dores e o começo das fisioterapias tem sido um grande desafio pra mim. Tenho tentado aproveitar cada momento nas fisioterapias, porque sei que é o que vai me deixar bem. Sem dúvidas o clube tem me dado apoio na medida do possível para a minha recuperação.
Além da recuperação do joelho, de que maneira tem conseguido manter bem a sua mente, a autoestima e a confiança na volta por cima? Independente do momento, sempre vou estar confiante, sempre! A volta por cima depende de mim, estou com a cabeça boa e focado no processo de recuperação. O que me faz continuar com a autoestima elevada é o apoio da minha família e dos meus amigos que sempre estiveram comigo”.
Ainda que não esteja atuando, você faz parte desse elenco que já fez história avançando na Copa Paulista. Participar deste momento é gratificante pra você?Sem dúvidas eu estou muito feliz pelos meus companheiros. Pelo momento positivo que o clube vive. Fico sempre sempre na torcida pelas vitórias do Azulão. Queria estar ajudando dentro de campo, mas hoje sou mais um torcedor que acredita no sucesso do clube e dos meus companheiros”.
O Azulão volta a campo na terça-feira (26), às 20:00, no jogo de volta das quartas de finais da Copa Paulista. O adversário será o XV de Piracicaba, no estádio Barão da Serra Negra. O jogo de ida acabou empatado em 1 a 1.

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