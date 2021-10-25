Focado na recuperação, atacante Nikolas, do São Caetano, afirma: ‘A volta por cima depende de mim’

O São Caetano, que passa por um momento de reformulação dentro e fora de campo, vem fazendo uma grande Copa Paulista. De fato, são frutos de uma nova gestão séria e de um elenco reformulado. O clube está nas quartas de finais da competição e segue vivo na briga por uma vaga na próxima fase. Um dos remanescentes do grupo do Paulistão e destaque positivo do clube no ano, o atacante Nikolas segue cada vez mais próximo de voltar a campo. Tratando a lesão de ligamento no menisco do joelho esquerdo, o atacante operou e, aos poucos, dá sinais positivos de que o seu retorno ao Azulão vai acontecer em breve. Em bate-papo, o jogador falou a respeito dessa fase difícil da carreira.Como tem sido o seu pós-operatório até aqui? O clube tem te dado o suporte necessário para uma boa recuperação? Quando se trata de pós-operatório nunca é fácil de lidar. As dores e o começo das fisioterapias tem sido um grande desafio pra mim. Tenho tentado aproveitar cada momento nas fisioterapias, porque sei que é o que vai me deixar bem. Sem dúvidas o clube tem me dado apoio na medida do possível para a minha recuperação.