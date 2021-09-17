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Focado em fazer uma boa reta final de Série B, Juliano quer o Brusque ligado para crescer na competição

Volante da equipe destacou vontade de evoluir com a camisa do clube...
LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 18:25

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 18:25

Crédito: Divulgação / Brusque
O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, que hoje veste a camisa do Brusque, pediu ritmo intenso da equipe na sequência deste ano. Segundo o atleta, a meta é melhorar a posição na Série B.- Estamos buscando essa evolução e esse crescimento na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para chegarmos aos nossos objetivos na Série B. Temos que ter inteligência e muita intensidade para que isso aconteça.
Juliano ainda destacou o objetivo de fazer um bom número de jogos nos próximos meses e seguir ajudando a equipe nas próximas rodadas da Série B.- Estou trabalhando para fazer um bom número de jogos na Série B e para terminar o ano com bons resultados com o Brusque - completou o atleta.

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