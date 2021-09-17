Focado em fazer uma boa reta final de Série B, Juliano quer o Brusque ligado para crescer na competição

O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, que hoje veste a camisa do Brusque, pediu ritmo intenso da equipe na sequência deste ano. Segundo o atleta, a meta é melhorar a posição na Série B.- Estamos buscando essa evolução e esse crescimento na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para chegarmos aos nossos objetivos na Série B. Temos que ter inteligência e muita intensidade para que isso aconteça.