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futebol

Focado em dobrar gols de 2020, Carlinhos quer temporada perfeita no Shimizu S-Pulse

Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático
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Publicado em 22 de Março de 2021 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 13:49
Crédito: Divulgação/Shimizu
Nome em destaque do futebol japonês atuando com a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos falou sobre o desejo de dobrar o número de gols que fez em 2020 com o clube. Em 2020, o jogador fez dez gols com a camisa do Shimizu. A meta, segundo ele, é chegar a vinte em 2021.
- Espero manter esse ritmo forte nesta temporada para melhorar ainda mais meus números no clube. No último ano, fiz dez gols na J-League. Nesta temporada o meu desejo é dobrar esse número. Vou lutar muito por isso - disse.Segundo o jogador, o Shimizu tem condições de fazer um bom ano.
- Nosso elenco é muito forte e tem totais condições de fazer um grande ano em 2021. O grupo vem se dedicando muito para isso.

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