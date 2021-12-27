Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Focado em 2022 com o Shimizu, Carlinhos quer grande temporada no clube japonês

Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 14:36

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 14:36

Um dos grandes nomes do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer fazer um ótimo ano com a camisa do clube em 2022. Motivado para isso, o jogador, que foi ídolo no futebol suíço, falou sobre sua perspectiva.- Estou muito motivado para a próxima temporada e focado em fazer um grande ano com o clube. Vou trabalhar muito para que tudo saia como estou planejando em 2022. Tenho certeza que será uma grande época para todos - disse.
Segundo o jogador, o Shimizu tem tudo para ter um ano positivo em 2022.
- O Shimizu é um grande clube do futebol japonês. Tenho certeza que faremos um grande ano em 2022 e buscaremos resultados importantes para o clube.
Crédito: Carlinhosestáfocadoemfazergrande2022(Divulgação/ShimizuS-Pulse

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados