Focado em 2022 com o Shimizu, Carlinhos quer grande temporada no clube japonês

Um dos grandes nomes do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer fazer um ótimo ano com a camisa do clube em 2022. Motivado para isso, o jogador, que foi ídolo no futebol suíço, falou sobre sua perspectiva.- Estou muito motivado para a próxima temporada e focado em fazer um grande ano com o clube. Vou trabalhar muito para que tudo saia como estou planejando em 2022. Tenho certeza que será uma grande época para todos - disse.