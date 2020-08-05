FMF cancela o Troféu Inconfidência, acata sugestão do Cruzeiro e declara Uberlândia campeão do torneio

O título seria disputado entre Cruzeiro e Uberlândia nesta quarta-feira, 5 de agosto, às 19h, no Mineirão. Mas o surto de coronavírus na equipe do interior, com 13 casos confirmados, levou a FMF e as duas equipes optarem pelo cancelamento total do torneio, que foi criado para dar mais calendários aos clubes que ficaram do quinto ao oitavo lugar no Estadual. O Uberlândia tentou ir para partida com jogadores amadores e de base, mas o jogo foi cancelado e em acordo entre todos os envolvidos, decretado o fim do Troféu Inconfidência, uma das novidades do Mineiro 2020 para dar mais calendário aos time do interior. A FMF emitiu um ofício em que citou a sugestão do Cruzeiro em declarar o Uberlândia campeão do torneio, sem que houvesse punição esportiva pelo não comparecimento à partida. -Considerando que, no referido ofício, a equipe do Cruzeiro, em atitude de louvável solidariedade, se dispõe a abrir mão da disputa da partida final válida pelo Troféu Inconfidência, concedendo à equipe do Uberlândia Esporte Clube o título de Campeã do Troféu Inconfidência, desde que não haja nenhuma sanção regulamentar e/ou disciplinar em virtude desta não realização;Considerando que a não realização da referida partida não trará qualquer prejuízo à Competição; Considerando a obrigação assumida pela FMF de cumprir procedimentos rigorosos com o intuito de obter um maior controle no combate à contaminação causada pelo vírus;