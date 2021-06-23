Fluxo e gestão de dados sobre os atletas do Fortaleza passa por modernização

Crédito: Vojvoda já se mostrou adepto ao uso de novas tecnologias (Leonardo Moreira/FEC

O Fortaleza fechou uma parceria com a Pro Soccer, empresa especializada em integrar dados esportivos, e que foi desenvolvida para que todos os membros da comissão técnica do Leão tenham seus dados organizados e correlacionados em um único lugar. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Dessa forma, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda terá acesso aos dados individuais de cada atleta de forma ágil e eficiente. O treinador já demonstrou ser favorável ao uso de ferramentas de profissionalização e deve ser beneficiado com o investimento realizado pela diretoria.

O presidente do clube, Marcelo Paz, se alegrou ao anunciar a realização do negócio:

- É uma excelente notícia para todos nós do Fortaleza. A tecnologia implementada será uma aliada do Leão e nos ajudará a continuar conquistando bons resultados para a nossa torcida. Sem dúvidas, a tecnologia chegou para ficar e devemos utilizá-la em nosso favor.

A tecnologia que será usada pela equipe do Pici mostra detalhes sobre a parte fisiológica dos jogadores e exibe a taxa de esgotamento físico, o nível de descarga muscular, grau de hidratação, alimentação e carga diária.

Para Alex Santiago, diretor de futebol do Fortaleza, todos aqueles que trabalham ao redor da performance dos atletas e no dia a dia no departamento de futebol serão favorecidos. A previsão é que registros, contratos, logística de viagens e segurança terão seus protocolos integrados juntamente com fisiologia, fisioterapia, departamento médico, nutrição, psicologia e assistência social. Todas as informações estarão condensadas em um único aplicativo.

- O Fortaleza aproxima seus profissionais em prol da qualidade do serviço prestado pelo departamento de futebol. A Pro Soccer vem para ser um parceiro, esperamos que por muito tempo, e que vem mudar o patamar da gestão de futebol no clube, tornando mais organizada e eficaz - afirmou.

André Gaspar, CEO da Pro Soccer e especialista em ciência do futebol com base no mundo da tecnologia, também celebrou a parceria: