Fluminense volta a ocupar top 10 em ranking da CBF; listagem pontua desempenho em competições

Na última quarta-feira, a CBF divulgou a atualização do Ranking Nacional de Clubes após a temporada de 2021. Na listagem, o Fluminense subiu três posições e agora ocupa o nono lugar, com 11.100 pontos. Assim, o Tricolor volta a figurar entre os dez primeiros times nacionais, posição que não ocupava desde 2016. O ranking é calculado a partir do desempenho das equipes nas competições dos últimos cinco anos. Para cada temporada, a CBF atribuiu um peso, sendo o maior para a última temporada, e o menor para a mais antiga. O salto do Fluminense acompanhou os resultados obtidos no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores de 2021.