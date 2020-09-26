Fluminense tem surto de Covid-19 e nove jogadores testam positivo

Elenco do Fluminense em treino Crédito: Lucas Merçon/Fluminense/Divulgação

RIO DE JANEIRO - Depois do Flamengo, o Fluminense é mais um clube a ter um surto de contágio de Covid-19 no elenco. Ao menos nove jogadores testaram positivo em exames que tiveram os resultados divulgados neste sábado (26).

Por enquanto, o UOL Esporte conseguiu confirmar dois nomes: o meia Miguel e o volante Martinelli. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "GE" e confirmada pela reportagem.

"A maioria dos atletas que testaram positivo estão assintomáticos. Alguns apresentam sintomas leves, como dores no corpo, mas nada preocupante. Todos já estão cumprindo a quarentena", declarou o médico tricolor Douglas Santos ao UOL Esporte.

Antes desta situação coletiva, o último atleta a testa positivo no Fluminense havia sido o atacante Fred, no último dia 11.

O surto de covid-19 no Flamengo fez com que o time solicitasse o adiamento da partida deste domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque (SP), porém, a CBF e o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) negaram o pedido.