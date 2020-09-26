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Depois do Flamengo

Fluminense tem surto de Covid-19 e nove jogadores testam positivo

No elenco com a doença já confirmada estão o meia Miguel e o volante Martinelli. A maioria dos casos é assintomática

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 14:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 14:56
Elenco do Fluminense em treino
Elenco do Fluminense em treino Crédito: Lucas Merçon/Fluminense/Divulgação
RIO DE JANEIRO - Depois do Flamengo, o Fluminense é mais um clube a ter um surto de contágio de Covid-19 no elenco. Ao menos nove jogadores testaram positivo em exames que tiveram os resultados divulgados neste sábado (26).
Por enquanto, o UOL Esporte conseguiu confirmar dois nomes: o meia Miguel e o volante Martinelli. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "GE" e confirmada pela reportagem.
"A maioria dos atletas que testaram positivo estão assintomáticos. Alguns apresentam sintomas leves, como dores no corpo, mas nada preocupante. Todos já estão cumprindo a quarentena", declarou o médico tricolor Douglas Santos ao UOL Esporte.

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Antes desta situação coletiva, o último atleta a testa positivo no Fluminense havia sido o atacante Fred, no último dia 11.
O surto de covid-19 no Flamengo fez com que o time solicitasse o adiamento da partida deste domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque (SP), porém, a CBF e o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) negaram o pedido.
Na segunda-feira, o Fluminense encara o Coritiba, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na última quinta-feira, a equipe do técnico Odair Hellmann perdeu por 3 a 1 para o Atlético-GO, no Olímpico, em Goiás, e deu adeus à Copa do Brasil.

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